Fallout: Nuevo Mexico è un'interessante mod/espansione di Fallout: New Vegas

Fallout: Nuevo Mexico è il progetto di un gruppo di modder che sta lavorando a una vera e propria espansione di Fallout: New Vegas, incentrata su una nuova ambientazione costruita con l'engine del gioco Bethsda e Obsidian.

Come visibile nel trailer di presentazione, la storia si sposta nel Nuovo Messico e promette di apportare nuove ore di gioco in una struttura fortemente incentrata sull'RPG classico, con reminiscenze dei primi due Fallout e una componente narrativa molto sviluppata. In Fallout: Nuevo Mexico i giocatori potranno prendere parte a diverse nuove fazioni, che fanno sviluppare la storia in maniere diverse.

Inoltre, la mod consente di utilizzare tre companion inediti attraverso un sistema di gestione di questi personaggi completamente nuovo, che dovrebbe aprire ulteriori strade in termini di gameplay e simulazione ruolistica, con un sistema inedito di affinità con questi personaggi secondari.

Non c'è ancora una data di uscita per Fallout: Nuevo Mexico, ma quanto annunciato finora sembra davvero molto interessante, dunque non resta che attendere e vedere come si svilupperà la questione. Si tratta, peraltro, di uno dei molti progetti di questo tipo costruiti intorno a Fallout: New Vegas, titolo particolarmente amato anche dai modder, evidentemente.

Tra gli altri ricordiamo Fallout: Van Buren Remake, Fallout: New California e Fallout: Broken City, tanto per dare un'idea del movimento rigoglioso che prosegue a mantenere in vita il classico di Bethesda e Obsidian.