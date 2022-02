Dragon Ball, il cosplay di C18 di xandrastax è di una bellezza glaciale

Torniamo dal buon vecchio Dragon Ball con un vero e proprio classico, ovvero il cosplay di C18 (o Androide 18) da parte di xandrastax, con un'interpretazione davvero ottima del personaggio creato da Akira Toriyama.

La cosplayer polacca ha già interpretato il personaggio in precedenza e anche in questo caso riesce a ricreare il glaciale cyborg di Dragon Ball alla perfezione, grazie allo sguardo freddo che la contraddistingue e al suo aspetto veramente vicino alla bellissima e algida combattente bionda platino.

Pur non essendo proprio uno dei personaggi principali all'interno dell'ampio cast di Dragon Ball, C-18 continua ad essere particolarmente gettonata dalle cosplayer di tutto il mondo essendo, in effetti, uno dei personaggi femminili più sensuali e intriganti creati da Toriyama, che solitamente non indulge molto in tali elementi.

A darne un'interpretazione particolarmente sexy ci ha poi pensato il fandom e ovviamente le cosplayer, come la bella xandrastax sta a testimoniare anche in questo caso. In questo caso, oltre al notevole fisico della modella, la reinterpretazione di C18 avviene alla perfezione anche attraverso gli abiti e ovviamente la capigliatura.