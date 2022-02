Demon Slayer, il cosplay di Daki di taliverse è pronto a risucchiarvi

Cos'è un cosplay, se non un apostrofo rosa tra le parole ti interpreto? Il demone Daki, dalla serie Demon Slayer, è uno dei personaggi del momento e sono tante le cosplayer che stanno provando a imitarla nella realtà, come taliverse, che cerca di renderne la spietatezza, oltre che l'indubbio fascino.

Daki caccia le sue vittime nel quartiere dei divertimenti, sostanzialmente un quartiere a luci rosse. È una delle Lune Crescenti, nonché una oiran che alterna la sua attività da cortigiana a quella da demone. Le sue modalità di caccia consistono nel risucchiare le sue vittime, per poi divorarle con calma in un secondo momento.

L'interpretazione che ne dà taliverse la vede già in azione come demone, pronta ad affettare Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni sulle sue tracce. Da notare il costume realizzato in modo perfetto, anche se leggermente più coperto rispetto al vestito della Daki originale, nonché il trucco eccellente.

Molto belli anche gli accessori, che in un cosplay del genere sono davvero essenziali per rendere al meglio l'essenza del personaggio: una donna ferita dalla vita ed estremamente vanesia, che vive costantemente rosa dalla voglia di vendicarsi di tutti e di tutto.