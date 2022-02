Il Cortocircuito di oggi discute delle ultime mosse di Sony, che ha risposto con forza a Microsoft

Sony è uscita dal torpore e ha iniziato a ritornare protagonista della scena con una serie di annunci che hanno fatto rumore. Di questo e altro si parlerà nella nuova puntata di Il Cortocircuito, che sarà live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30 per confrontarsi con le prospettive di mercato della casa giapponese.

Naturalmente le conclusioni che ne trarremo saranno completamente sballate e inutili per la vostra crescita intellettuale, visto che in studio ci saranno, tutti e tre fisicamente (rullo di tamburi): Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. No, purtroppo non ne abbiamo trovato uno normale e che sappia ciò di cui parla. Vi dovete accontentare di questi qua. Al limite registrateli e teneteli in sottofondo per curarvi dall'onanismo.

Detto questo, tra gli argomenti toccati nella puntata di oggi ci sarà sicuramente l'acquisizione di Bungie, di cui ormai si parla di giorni. Ma troveranno spazio anche le esclusive Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo, appena presentati da Sony con due eventi dedicati, da cui sono emersi moltissimi dettagli inediti. Naturalmente si parlerà, fin dove possibile, anche dell'imminente Horizon Forbidden West, che qualcuno considera già un potenziale GOTY.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!