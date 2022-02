Horizon Forbidden West è un serio pretendente per il GOTY, stando a delle indiscrezioni

Horizon Forbidden West è un serio pretendente al GOTY 2022, almeno stando alle indiscrezioni raccolte dall'insider Tom Henderson e provenienti dalla stampa, ossia da chi ha ricevuto il codice per provarlo in vista delle recensioni.

Henderson non ha condiviso alcun dettaglio in merito, limitandosi a riportare che il gioco è già nelle mani dei redattori (ve ne sarete resi conto dalle foto pubblicate da molte testate sui social network) e a ricordare che l'embargo per gli articoli scadrà il 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

Naturalmente prendete queste voci per quello che sono, in attesa di saperne di più quando si potrà effettivamente parlare del gioco. Comunque se le premesse sono queste, è inevitabile che l'attesa cresca ancora di più nei cuori di chi aspetta di poter tornare a vestire i panni di Aloy nella sua nuova avventura.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbario 2022 in esclusiva su PS4 e PS5.