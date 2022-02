Halo Infinite: update del 3 febbraio risolve il problema di Big Team Battle e altro

Halo Infinite riceve in queste ore l'update del 3 febbraio 2022, che dovrebbe essere risolutivo per il problema riscontrato al matchmaking di Big Team Battle e anche per altri aspetti del gioco, in base alle note rilasciate da 343 Industries.

Come era stato riferito nei giorni scorsi, questa era la priorità per gli sviluppatori e l'aggiornamento è arrivato in tempo secondo i programmi annunciati: l'update è disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e dovrebbe richiedere il download di circa 1 GB di dati, con update automatico.

Per quanto riguarda il multiplayer, l'aggiornamento riguarda miglioramenti al matchmaking di Big Team Battle che dovrebbero risolvere i problemi emersi in precedenza in questo elemento, con l'impossibilità o quasi, per gruppi numerosi di giocatori, di accedere tutti insieme a una partita, ma anche migliorando diversi altri aspetti nella costruzione dei match multiplayer.

Tra le altre modifiche c'è una maggiore frequenza nell'apparizione di veicoli come Scorpion e Wraith nelle mappe BTB e la possibilità di modificare il colore dei Fireteam Marker. Alcuni cambiamenti sono stati applicati a Oddball nelle playlist classificate e non, all'interno di un ribilanciamento generale della modalità.

Nella lista delle modalità di Custom Game è ora presente anche la variante Halo Championship Series (HCS) di Slayer free-for-all, oltre ad altri cambiamenti. Trovate tutte le informazioni sull'update in questione a questo indirizzo su Halo Waypoint, con la patch che comprende anche correzioni per altri aspetti di Halo Infinite, compresa la Campagna. Nel frattempo, siamo ancora in attesa di informazioni sulla co-op e sulla Forgia.