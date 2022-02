Halo Infinite: 343 Industries non è pronta per parlare delle stagioni, della co-op e della Forgia

Halo Infinite è un gioco in evoluzione e il team di sviluppo dovrà parlare di vari dettagli sia per la modalità campagna che per il multigiocatore, ma il team non è pronto - svela 343 Industries - a parlare della roadmap stagionale, la co-op e la Forgia.

Precisamente, Joseph Staten - Head of Creative di Halo Infinite - ha scritto su Twitter: "Hey gente, a novembre abbiamo detto che ci sarebbe stato un update per Halo Infinite riguardo alla nostra roadmap stagionale, alla coop e alla Forgia durante gennaio. Abbiamo bisogno di più tempo per finalizzare i nostri piani così da condividere informazioni sulle quali potrete fare affidamento. Questo lavoro è la mia priorità numero uno, e vi aggiorneremo il prima possibile".

Attualmente, sappiamo che 343 Industries prevede di pubblicare la stagione 2 di Halo Infinite a maggio e include anche la modalità co-op della campagna. A seguire, vi sarà la Forgia e la Stagione 3, nel periodo estivo. Tutto questo, però, non è definitivo e certo e ci sono molti dettagli che potrebbero variare per tante motivazioni.

Perlomeno, la campagna può essere giocata in solitaria senza problemi. Persino a Elon Musk è piaciuta la Campagna: ecco le reazioni su Twitter.