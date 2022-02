Dying Light 2: copie circolano in anticipo; Techland chiede di aspettare il D1, per favore

Alcune copie fisiche di Dying Light 2 Stay Human sono già in circolazione, ma Techland ha chiesto ai propri fan di non giocare fino al giorno di uscita. Il motivo è legato all'arrivo della patch del D1.

Ecco cosa ha detto Techland su Twitter: "Colleghi sopravvissuti, sappiamo che alcuni di voi hanno avuto accesso alle copie retail di Dying Light 2 prima della data di uscita... Capiamo che volete iniziare a esplorare la città il prima possibile e non potremmo essere più felici! Detto questo, vi chiediamo per favore di aspettare fino al 4 febbraio, perché per quella data avrete anche accesso a tutti i miglioramenti e le correzioni che abbiamo implementato nelle ultime settimane e che introdurremo con la patch del giorno 1. Questo è il modo per sperimentare Dying Light 2 nella versione nella quale deve essere giocato."

Un'ambientazione di Dying Light 2

Si tratta di una motivazione comprensibile. I giocatori rischierebbero di vivere Dying Light 2 Stay Human a qualità inferiore rispetto a quella che può offrire e questo li spingerebbe a parlare male del gioco in anticipo. Inoltre, giocare in anticipo permette ad alcuni giocatori di scoprire dettagli di trama e fare spoiler online a chi invece aspetta la vera data di uscita.

