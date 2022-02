Dying Light 2 Stay Human: ecco quali tecnologie anti-tamper utilizzerà il gioco su PC

Techland ha aggiornato la pagina Steam di Dying Light 2 Stay Human, il gioco di ruolo d'azione in arrivo il 4 febbraio 2022. Grazie a nuove informazioni incluse nell'update dello store, possiamo scoprire che il gioco usa Denuvo, la tecnologia anti-tamper pensata per impedire di scaricare illegalmente il gioco.

Secondo quanto indicato, Dying Light 2 Stay Human userà una nuova versione di Denuvo: dsogaming spiega che il file eseguibile è di soli 2 MB, ma c'è un ulteriore file DLL di circa 500 MB. Si tratta della prima volta che qualcosa del genere viene usato per un gioco protetto da Denuvo.

Una zip-line della Città di Dying Light 2

Ricordiamo che lo scopo di un sistema anti-tamper come Denuvo è di proteggere il gioco per più tempo possibile. Alla fine, il blocco verrà superato, ma poter proteggere il D1 è già un risultato importante per sviluppatori ed editori, visto che la maggior parte delle vendite si concentra in tale periodo. Ricordate anche che acquistare un gioco è il modo migliore per supportare lo sviluppatore e permettergli di creare altri giochi di qualità.

Dying Light 2 Stay Human ci porta nella Città, l'ultima grande roccaforte degli esseri umani, che lottano contro il virus. Il gioco proporrà un mix di parkour, lotte corpo a corpo con armi create dal nostro personaggio e una trama strutturata con scelte che cambieranno il finale e il destino dei personaggi.

Da poco, abbiamo avuto modo di vedere un video gameplay su PS4 e Xbox One, ecco Dying Light 2 Stay Human su console old-gen.