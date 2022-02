Destiny 2: vi regaliamo l'emblema celebrativo Anno Panthera Tigris dell'Anno della Tigre!

Multiplayer.it e Bungie vi danno la possibilità di ottenere gratuitamente l'emblema celebrativo Anno Panthera Tigris dell'Anno della Tigre di Destiny 2. Abbiamo a disposizione tanti codici, che distribuiremo in diversi modi: il più semplice e immediato è attraverso il seguente form, ma seguiteci su Twitch e su Instagram per approfittare delle altre distribuzioni.

A questo indirizzo potrete riscattare uno dei codici.

Nel caso in cui siano già tutti esauriti, non disperate! Nella giornata di oggi ci saranno altre possibilità per agguantare un codice. Per scoprire quali vi consigliamo di tenere d'occhio la live di oggi alle 18 dedicata proprio a Destiny 2.

Siete riusciti a ottenere un codice? Sicuramente avrete sentito che Sony ha intenzione di comprare Bungie per 3,6 miliardi di dollari.