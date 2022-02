Switch: video mostra i migliori giochi di gennaio 2022 del Nintendo eShop

Nintendo Italia ha condiviso tramite YouTube un nuovo video nel quale mostra i "migliori giochi di gennaio 2022 del Nintendo eShop" di Switch. Potete vedere il filmato su giochi in evidenza qui sopra.

Ecco la lista dei migliori giochi dell'eShop di gennaio 2022 secondo il video ufficiale di Nintendo:

Windjammers 2 - gioco arcade a tema sportivo

Baby Storm - un party game single player e multigiocatore dove si deve badare a dei neonati

Vivid Knight - avventura rogue-like a base di gemme e cavalieri

Astroneer - avventura di sopravvivenza che permette di costruire oggetti, basi spaziali e veicoli

Unforeseen Incidents - un giallo interattivo in stile classico

Nova-111 - gioco d'avventura fantascientifico basato sui turni

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 - gioco d'azione e avventura platform 2D con grafica retro

Arcadia Fallen - avventura grafica a tema alchimia

Tra questi, uno dei più recenti e più apprezzati è Windjammers 2. Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che "Windjammers 2 è un titolo eccellente che riesce a centrare in pieno il bersaglio, realizzando ciò che si propone: essere il seguito che Windjammers non ha mai avuto, riprendendone la giocabilità e l'allegria. Incredibile come gli sviluppatori siano riusciti a non sacrificare nulla della natura del gioco, migliorandolo al contempo in ogni aspetto. Serviva qualche contenuto in più? Forse, ma già così vi garantiamo che faticherete a staccarvi, soprattutto se avete qualcuno con cui giocarci, offline o online che sia."

Diteci, quali di questi giochi consigliati dal Nintendo eShop state giocando o avete intenzione di giocare?