Destiny 2: la quantità di giocatori online può spiegare la sua rilevanza per Sony

L'acquisizione di Bungie da parte di Sony per 3,6 miliardi di dollari può sollevare diversi interrogativi, vista la valutazione piuttosto alta della compagnia, ma la popolarità di Destiny 2, misurata in base alla quantità di giocatori online al giorno, può dare un'idea dell'importanza dell'operazione.

Come riferito da Tom Warren, giornalista di The Verge, Destiny 2 può contare ancora su una grande quantità di giocatori online su base quotidiana: nella giornata del 31 gennaio, per esempio, in un momento non particolarmente ricco di novità ed eventi per il gioco, dunque in una fase quasi di stanca e dopo diversi anni di presenza sul mercato, ci sono stati circa 860.000 giocatori attivi, divisi in questo modo per piattaforma: