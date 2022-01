Dying Light 2 Stay Human: video gameplay su PS4 e Xbox One, ecco com'è su console old-gen

Techland ha condiviso online un nuovo video gameplay di Dying Light 2 Stay Human, precisamente delle versioni console old-gen, ovvero PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Finalmente abbiamo modo di vedere in modo chiaro quali sono le prestazioni del gioco in arrivo a inizio febbraio. Potete vedere il trailer qui sopra.

Il video gameplay di Dying Light 2 Stay Human ci mostra tutta una sequenza di scene d'azione, mescolando fasi esplorative di parkour e fasi di combattimento in prima persona. Il filmato mostra prima di tutto la versione PS4, passando poi alla versione PS4 Pro. A seguire vediamo Xbox One e Xbox One X. La fase finale mostra di nuovo le versioni più deboli, ovvero PS4 e Xbox One, come per confermare che anche su tali console il gioco non ha problemi.

Ovviamente, su PS5 e Xbox Series X|S, Dying Light 2 Stay Human proporrà una qualità superiore e prestazioni/risoluzione migliori, con più modalità grafiche tra le quali scegliere. Detto ciò, questo video gameplay ci dimostra che Dying Light 2 Stay Human funziona in modo solido anche sulle vecchie console e non dovrebbero quindi esserci veri problemi al D1.

Un solo trailer non è una conferma definitiva, ma è positivo che Techland abbia infine mostrato in modo chiaro quali sono le prestazioni possibili con PS4 e Xbox One. Dying Light 2 Stay Human, ricordiamo, sarà disponibile anche su PC e su Nintendo Switch: quest'ultima versione è però stata rimandata.