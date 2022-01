Microsoft Flight Simulator: supporto al DLSS e miglioramenti al DirectX 12 in arrivo

Asobo ha annunciato che è in arrivo il supporto per il DLSS a Microsoft Flight Simulator. Inoltre, ci saranno vari miglioramenti per la versione DirectX 12 del simulatore. L'informazione è stata condivisa all'interno di una diretta streaming Q&A.

Ricordiamo che una versione DirectX 12 di Microsoft Flight Simulator è già disponibile, ma le prestazioni non sono ottimali e quindi molti appassionati optano comunque per la versione DirectX 11. Il DLSS sarà utilizzato solo nella versione DX 12, proprio perché è quella che fatica maggiormente in termini di frame rate.

Un aereo sull'oceano in Microsoft Flight Simulator

Per il momento non sono state indicate delle date precise per gli update dedicati al supporto del DLSS e ai miglioramenti alla versione DirectX12 di Microsoft Flight Simulator, ma abbiamo una roadmap degli aggiornamenti fino a marzo 2022.

Microsoft Flight Simulator è un gioco di altissima qualità. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato cheMicrosoft Flight Simulator arriva su Xbox Series X|S con una conversione di altissimo livello che punta al massimo e deve fare i conti con pochi compromessi: su tutti un frame rate bloccato a 30 FPS non sempre granitici, e tempi di caricamento che rimangono molto lunghi nonostante gli SSD di nuova generazione. Considerato il supporto garantito da Asobo e Microsoft in questi 11 mesi di vita della versione PC, possiamo solo aspettarci costanti miglioramenti tecnici e una continua iniezione di nuovi contenuti gratuiti e a pagamento quindi, se ad oggi, non avevate ancora trovato il modo di provare il titolo perché magari sprovvisti di un computer all'altezza, ora davvero non avete più scusanti. Il cielo vi attende."