Xbox: grafico svela le dimensioni di Activision, Bethesda e XBS, le proporzioni potrebbero stupire

Grafico che mostra le dimensioni degli Xbox Game Studios, di Activision Blizzard e di Bethesda

Tramite Reddit è stato condiviso un grafico che mostra le dimensioni degli Xbox Game Studios, di Activision Blizzard e di Bethesda/Zenimax (e relativi team): il grafico è basato, precisiamo, sul numero di dipendenti dei vari studi. Le proporzioni, crediamo, potrebbero stupire alcuni giocatori: per certo alcuni utenti di Reddit sono rimasti sorpresi da questi dati.

Come potete vedere, Activision Blizzard + King andrebbero a rappresentare la più grande fetta di sviluppatori sotto Microsoft Gaming. King (Candy Crash), in particolar modo, è molto grande più di tutti i team di Bethesda/Zenimax messi assieme. Tra i team di Xbox Game Studios, i più grandi sono Mojang (Minecraft) e 343 Industries (Halo). Nel caso di Bethesda/Zenimax, i più grandi sono lo studio di sviluppo di Bethesda (Starfield) e Zenimax Online (TES Online).

Ovviamente è difficile, a occhio, verificare che le proporzioni di questo grafico siano precise, visto che non sono stati indicati i numeri esatti sulla base dei quali è stato realizzato, ma permette comunque di avere un'idea, in linea di massima, del valore dell'acquisizione di Activision Blizzard in puri termini di risorse umane.

Ricordiamo anche che questo grafico è composto usando il numero di dipendenti totali, non solo degli sviluppatori. Il grafico non rappresenta la "potenza di produzione" di ogni studio, ma solo la grandezza in termini di persone. Inoltre, società come Blizzard e King non sono un'unica entità, ma più studios e team riuniti sotto un'unica etichetta.

Infine, ricordiamo che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non è ancora definitiva. Servirà il consenso delle autorità competenti prima di poter concludere l'affare.