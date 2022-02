Counterplay Games lavora a un action shooter cooperativo, è lo studio di Godfall

Counterplay Games, lo studio che ha realizzato Godfall, attualmente sta lavorando a una nuova IP, un action shooter di stampo fantasy e votato alla cooperativa, stando agli ultimi annunci di lavoro pubblicati.

Il sito dello studio infatti ha aperto le candidature per varie posizioni disponibili. L'annuncio di lavoro per il ruolo di producer menziona un "action fantasy shooter cooperativo non ancora annunciato". Mentre in quello per la posizione di senior writer si parla di creare la narrativa di una nuova IP.

Counterplay Games, inoltre, sta cercando un engineer "specializzato in piattaforme next-gen" per "implementare e mantenere sistemi e strumenti per supportare lo sviluppo su console next-gen", il che sembrerebbe suggerire un progetto multipiattaforma e solo per console di nuova generazione.

Godfall, un'immagine promozionale

In altri annunci si parla anche del fatto che la nuova IP è "fortemente incentrata sui combattimenti" e che presenterà "animazioni multi-personaggio sincronizzate", ovvero delle finisher. In ogni caso, al momento i lavori sembrerebbero ancora in una fase embrionale, dunque potremmo dover attendere a lungo prima di saperne di più del nuovo gioco di Counterplay Games.

L'ultimo lavoro dello studio è stato Godfall, pubblicato da Gearbox Software, per PS5, PC e successivamente PS4. Si tratta di un gioco action RPG che, nonostante le buone premesse iniziali, non è riuscito a convincere del tutto giocatori e critica. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Godfall.