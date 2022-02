Youtuber ruba $500.000 ai fan con una truffa, compra una Tesla e dà la colpa a chi c'è cascato

Paul "Ice Poseidon" Denino, streamer su YouTube, ha truffato i propri fan per un totale di 500.000 dollari, ha usato il denaro per compare una Tesla (almeno pare) e, una volta scoperto e accusato, ha dato la colpa a chi ci è cascato. Il tutto è stato scoperto dallo YouTuber Coffeezilla.

Dovete sapere che Ice Poseidon era una star di Twitch, di successo soprattutto nel 2015 grazie ai suoi stream di Old School Runescape. Twitch lo ha però bannato più volte e alla fine, nel 2017, Ice Poseidon è stato definitivamente allontanato dalla piattaforma dopo aver subito "swatting" mentre era su un aereo dell'American Airlines. Secondo alcune accuse, però, il tutto è stato organizzato dallo streamer insieme ai fan. Si è poi spostato su Mixer e, alla chiusura della piattaforma nel giugno 2020, è passato a YouTube.

Ora, Coffeezilla ha svelato che Ice Poseidon ha spinto i propri follower a investire in CxCoin, una piattaforma fondata per fare donazioni in criptovalute. Nell'arco di un solo paio di settimane, però, ha preso tutti i soldi (500.000 dollari) e li ha spesi per una Tesla, secondo quanto è possibile capire dai suoi video.

Una volta che è stato scoperto e messo a confronto con i fatti, Ice Poseidon ha affermato: "Parte della responsabilità è dei fan per aver investito così tante emozioni sulla cosa. Nessuno merita di essere derubato. Alle volte devi solo pensare a te stesso." Ha anche affermato che non è corretto definire tutta la situazione un furto.

Ha poi affermato che potrebbe dare indietro i soldi ai fan, ma di non volerlo fare perché deve pensare a se stesso. Successivamente, però, ha cambiato idea e ha affermato di voler ridare 155.000 dollari, ma Coffeezilla ha scoperto che anche questa era in parte una bugia, perché lo streamer ha ridato solo 47.000 dollari.

Si tratta di una situazione preoccupante. Ricordiamo di far sempre attenzione alle relazioni parasociali che si vanno a creare con i content creator. Essere un fan è una cosa, dare fiducia a uno sconosciuto con un passato losco è un'altra. Diffidate di questo tipo di pratiche e non investite i vostri soldi in modo poco attento.