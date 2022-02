Apex Legends Mobile: soft launch su Android imminente, a seguire su iOS

EA e Respawn hanno annunciato che il soft launch di Apex Legends Mobile per dispositivi Android inizierà a breve in una cerchia ristretta di paesi, a cui seguirà la versione iOS e il debutto nel resto del mondo.

Durante l'ultimo resoconto finanziario di Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson ha annunciato che la versione mobile del celebre battle royale inizierà a breve. Poche ore dopo, con un post dell'account ufficiale di Apex Legends è stato confermato il soft launch in Argentina, Colombia, Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Australia e Nuova Zelanda, con pre-registrazioni disponibili già da ora. Il lancio negli altri paesi del mondo e della versione per smartphone e tablet iOS invece avverrà in un secondo momento, ma dubitiamo che si farà attendere a lungo.

Annunciato nel 2019, Apex Legends Mobile è una versione indipendente del gioco, quindi senza cross-play e cross-progression con console e PC. La natura del gioco sarà sempre la stessa, dunque parliamo di un battle royale free-to-play frenetico con cosmetici, oggetti e battle pass a pagamento. Lo scorso anno si è svolta una fase di beta testing a numero chiuso e dunque ora il gioco sembra pronto per il debutto ufficiale.

Nel frattempo Apex Legends si prepara al lancio imminente della Stagione 12: Ribellione. Giusto ieri è stato pubblicato un gameplay trailer dedicato alla modalità a tempo limitato Controllo con squadre da nove giocatori.