Apex Legends, gameplay trailer della modalità Controllo con Mad Maggie

In attesa del lancio della Stagione 12 di Apex Legends, intitolata Ribellione, EA e Respawn hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer che presenta la modalità a tempo limitato Controllo e con alcune sequenze con protagonista Mad Maggie, la nuova leggenda in arrivo nella prossima season.

In Controllo due team da nove giocatori si danno battaglia per conquistare una serie di roccaforti sparse per le Terre Straniere per ottenere quanti più punti possibili e dunque aggiudicarsi la vittoria. Questa modalità presenta tutte le caratteristiche di Apex Legends ma nel contesto di in una modalità più simile a quelle dei multiplayer classici, con tanto di respawn istantanei dopo la morte e la possibilità di cambiare loadout di equipaggiamento prima e durante i match.

Poiché rientrare in gioco sarà molto più semplice, le uccisioni non avranno grande importanza, cosa che si riflette anche nel sistema delle valutazioni che premia chi si da fare per aiutare il team a tutto tondo, dunque anche conquistando zone e assistendo i compagni.

Le mappe della modalità Controllo comprenderanno alcune delle aree più note delle Terre Straniere: i Laboratori Hammond per Olympus e Barometro per Passo della Tempesta, con l'aggiunta di nuove opzioni di attraversamento per sostenere gli scontri a fuoco più intensi. Stando alle parole degli sviluppatori, inoltre sono stati aggiunti moltissimi punti di copertura, e persino creata da zero una nuova geometria per le zone per far sì che i combattimenti siano sempre coinvolgenti e dinamici.

La modalità Controllo di Apex Legends sarà disponibile per le prime tre settimane della Stagione 12: Ribellione, che avrà inizio martedì 8 febbraio 2022. Se ancora non lo avete visto, ecco il trailer di lancio della nuova season.