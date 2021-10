I migliori smartphone economici (ottobre 2021)

La guida ai migliori smartphone low-cost di Multiplayer.it offre un elenco delle nostre proposte all'interno di una delle fasce di prezzo più competitive dell'intero mercato. Ormai sotto i 300€ si trovano infatti un numero esorbitante di prodotti di alta qualità, capaci di soddisfare pienamente le necessità di buona parte degli utenti. Perché mai come in questo momento non è necessario spendere grandi cifre per comprare un ottimo smartphone. Ecco quindi che nella nostra classifica dei migliori smartphone economici proveremo a darvi qualche consiglio, cercando di individuare i prodotti maggiormente convincenti tra i tantissimi presenti sulla piazza.

Impossibile non includere uno (o più) Xiaomi nella lista dei migliori smartphone economici. La linea Redmi del colosso cinese conferma anche quest'anno di essere particolarmente a fuoco, e il Redmi Note 10 Pro è degnissimo successore del telefono che l'anno scorso ha raccolto un enorme successo. È il design a farsi particolarmente apprezzare stavolta grazie alle linee compatte e al ridotto spessore, che lo rendono relativamente maneggevole pur tenendo conto del generoso display da 6,67". Quest'ultimo è poi un ottimo AMOLED a 120Hz con funzione Always On, che all'interno di questa fascia di prezzo è davvero notevole. Stavolta il cuore è costituito dallo Snapdragon 732G, capace di prestazioni più che soddisfacenti anche in ambito gaming. Completa la dotazione un impianto fotografico degnissimo soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo principale da 108MP. Adeguata la batteria da 5000 mAh che, assieme al supporto per la ricarica rapida, dovrebbe essere in grado di soddisfare le necessità di chiunque.

Realme 8 Pro

Realme 8 PRO è arrivato sul mercato in realtà forse a fin troppo breve distanza dal predecessore, senza stravolgerne i contenuti tecnici. Ciò nonostante le qualità di Realme rimangono intatte, e anche questo smartphone conferma i motivi per cui il brand è stato in grado nel corso di un tempo relativamente breve di guadagnare quote di mercato. Senza troppi vezzi o convenevoli infatti, anche il Realme 8 PRO condensa contenuti tecnici di buon livello per la fascia di prezzo con una affidabilità generale dovuta a una personalizzazione di Android veramente piacevole, tra le migliori in commercio.

La scocca in policarbonato ha consentito di mantenere il peso entro i 176 grammi nonostante il display AMOLED da 6,4", molto luminoso e ben calibrato che però non va oltre i 60Hz. Il processore è uno Snapdragon 720G, identico a quello equipaggiato sul 7 Pro: una scelta che conferma da una parte la bontà di un SoC adeguatissimo anche oggi, e dall'altra riduce leggermente l'appeal del prodotto in senso assoluto. Molto convincente invece il comparto fotografico, con il quadruplo sensore posteriore che trova il punto di forza nell'obiettivo principale da 108MP, in grado di scattare ottime foto sia con buona luce che in notturna. E poi dicevamo della Realme UI 2.0, ben ottimizzata e che non lascia spazio a critiche. Adeguata l'autonomia, con la batteria da 4500 mAh.

Scheda tecnica Realme 8