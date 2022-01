Halo Infinite: a Elon Musk è piaciuta la Campagna, le reazioni su Twitter

Halo Infinite è nuovamente al centro di un tweet da parte di Elon Musk, nel quale il celebre inventore/imprenditore dimostra il proprio apprezzamento per la Campagna in particolare, la quale ha quanto pare gli è piaciuta particolarmente, ma il commento ha ovviamente fatto partire una serie di reazioni curiose.

Già il fatto che l'uomo più ricco del mondo, impegnato fra imprese spaziali, auto elettriche e vari avanzamenti tecnologici decida di parlare di Halo Infinite può sembrare strano, ma Musk ci ha abituato a questo e altro, in ogni caso non nascondendo mai la sua grande passione per Halo.



Il messaggio in questo caso è estremamente laconico: "La Campagna di Halo Infinite è bella", ha scritto semplicemente, ma il tweet è presto finito in evidenza vista la strana associazione tra il personaggio in questione e il gioco di Xbox Game Studios. Curiose le reazioni e le risposte al messaggio, tra le quali non sono mancate ovviamente quelle istituzionali: Aaron Greenberg ha richiesto una collaborazione tra Warhtog e Cybertruck nella vita reale, mentre l'account ufficiale di Halo ha ringraziato, così come il community manager di 343 Industries, John Junyszek.



Tra i nomi noti anche Geoff Keighley che ha annuito, confermando il pensiero di Musk, mentre sono parecchie le richieste di collaborazione riguardanti Tesla e la serie Forza Motorsport e Forza Horizon. Ovviamente, non potevano mancare nemmeno commenti relativi a DogeCoin e altre criptovalute, come da tradizione, nonostante non ci sia alcun legame con l'argomento.

Da notare che il multimiliardario aveva già dimostrato il proprio apprezzamento per Halo Infinite anche in occasione di un altro episodio simile, ovvero quando John Carpenter aveva riferito di considerarlo il miglior episodio di sempre, ma lì la cosa era passata un po' in sordina.