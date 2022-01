Sergio Mattarella è diventato protagonista di un meme di GTA San Andreas per la rielezione

Dopo la rielezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, che ha scatenato un vero e proprio putiferio in fatto di meme, è arrivato un prezioso contributo anche dal mondo videoludico: qualcuno ha infatti preso un noto meme di GTA: San Andreas, "Ah shit, here we go again", e lo ha adattato per l'occasione.

Il meme originale viene utilizzato per sottolineare la ricorsività di certe situazioni, solitamente negative. Nonostante il gioco risalga al 2004, il meme ha preso forza in tempi abbastanza recenti. Vediamo l'originale:

Comunque sia, la versione presidenziale vede un Mattarella di spalle che percorre il famoso vicolo del gioco e che pronuncia la stessa frase di CJ, il protagonista di San Andreas, come a sottolineare di essersi trovato di nuovo con addosso le stesse responsabilità che pensava di poter lasciare ad altri, dopo sette anni davvero impegnativi.