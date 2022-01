State of Play sarà una prova di forza: Gran Turismo 7 riuscirà a seguire la scia di Forza Horizon 5?

Gran Turismo 7, cui Sony dedicherà l'imminente State of Play, arriva sul mercato accompagnato da alcune grosse incognite, che ai nostri occhi lo rendono ancora più interessante. La prima è sicuramente data dagli anni passati dal precedente capitolo ufficiale, che a conti fatti sono più di otto, considerando che Gran Turismo 6 uscì su PS3 il 6 dicembre 2013.

Inoltre c'è da considerare il fatto che, nel frattempo, il mercato dei giochi di corse si è arricchito notevolmente e la serie rivale per eccellenza, quella Forza, ha visto l'uscita di diversi episodi considerati di altissimo livello, non per ultimo il recentissimo Forza Horizon 5, che ancora tiene banco tra gli appassionati e che ha accumulato più di diciotto milioni di giocatori nel giro di pochi mesi.

Naturalmente non abbiamo dimenticato la parentesi Gran Turismo Sport, uscito nel 2017. Purtroppo molti faticano a considerarlo un vero e proprio Gran Turismo (almeno uno di quelli maggiori), vuoi per il focus sull'online, vuoi perché al lancio non ebbe valutazioni chissà quanto positive. Con il tempo e gli aggiornamenti ha sicuramente recuperato terreno, ma rimane il fatto che in tanti facciano fatica a pensarlo come altro da una specie di spin-off di lusso.

La sostanza è che il mercato non è più quello in cui erano gli altri a doversi dimostrare all'altezza dei Gran Turismo: ora è Gran Turismo 7 a dover dimostrare di potersi ritagliare un ruolo in mezzo a dei concorrenti sempre più accaniti. Lo State of Play del 2 febbraio dovrà dimostrare proprio questo e fugare tutti i dubbi emersi negli ultimi mesi, compresi anche quelli dovuti alla natura cross-gen del titolo (che comunque proprio la concorrenza ha dimostrato essere un non problema).

In questo senso è benvenuta la formula degli State of Play monografici, già usata da Sony per Horizon Forbidden West, perché consente di valutare davvero un gioco, che viene mostrato con una grande quantità di materiale. Così ben vengano gli "oltre 30 minuti di sequenze della versione PS5 di Gran Turismo 7 con dettagli sulle dinamiche di gioco", che saranno sicuramente più indicativi di qualche trailer o di qualche immagine statica e che consentiranno finalmente di fare qualche valutazione sensata, in attesa della versione definitiva.