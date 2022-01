Tales of Arise: ecco il video introduttivo in stile anime da parte di Ufotable

Tales of Arise ha ottenuto un video introduttivo in stile anime prodotto da Ufotable, con un'iniziativa che era stata annunciata tempo fa da Bandai Namco e si è concretizzata solo ora, a distanza di qualche mese dal lancio del gioco.

Il video in questione, visibile qui sopra, rappresenta una sorta di introduzione narrativa alla storia e ai personaggi del gioco e si intitola "Tales of Arise Introduction Animation", essendo a tutti gli effetti un'iniziativa successiva al lancio del gioco, dunque costruita a posteriori da parte di Ufotable.

Nonostante si mantenga piuttosto sul vago, potrebbe contenere alcuni elementi di spoiler , dunque chi non avesse iniziato il gioco e non volesse avere alcuna anticipazione sugli elementi della storia, farebbe meglio a non guardare il filmato, probabilmente.

Nel video vediamo dunque un'introduzione alla situazione socio-politica che pone le basi per la storia di Tales of Arise, nel particolare mondo in cui questa si svolge: poi emergono i personaggi principali del cast, tra i quali ovviamente Alphen e Shionne e successivamente altri, con spiragli su alcune battaglie che il party affronta nel corso della storia del gioco.

Secondo i dati diffusi a ottobre, Tales of Arise ha venduto 1,5 milioni di copie nel giro di poco più di un mese, confermandosi il gioco della saga venduto più rapidamente nella lunga storia di Tales of, primato non da poco.