Tales of Arise ha venduto 1,5 milioni di copie

Bandai Namco ha annunciato via Twitter che il suo ultimo gioco di ruolo giapponese Tales of Arise ha venduto più di 1,5 milioni di copie in tutto il mondo. Per questo motivo ne ha approfittato per ringraziare i fan della serie e tutti quelli che ci hanno giocato o che ci stanno giocando.

1,5 milioni di copie sono un ottimo risultato per un titolo di nicchia come Tales of Arise, che evidentemente si rivolge a una certa fetta di utenza ben definita. Pare che il rinnovamento del motore grafico abbia funzionato, così come il perfezionamento del sistema di gioco.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Tales of Arise, in cui Christian Colli ha scritto:

La serie Bandai Namco aveva proprio bisogno di qualche anno di pausa per rigenerarsi e capire come tendere a nuovi orizzonti. Temevamo che la volontà di rivolgersi a un pubblico più vasto avrebbe potuto snaturare un marchio molto amato per le sue caratteristiche estremamente nipponiche, ma in realtà Tales of Arise ha mosso i primi passi verso il futuro con cautela: è probabilmente il Tales più maturo e significativo nella lunga storia della serie, ma anche il più bilanciato, intuitivo e spettacolare sul fronte del gameplay. Nonostante qualche sbavatura che tradisce il retaggio della scorsa generazione, non ci sono dubbi: Tales of Arise è un acquisto obbligato se amate questa serie e i JRPG in generale.

Tales of Arise è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.