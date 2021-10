Bloodstained: Ritual of the Night: nuovo personaggio giocabile in arrivo

ArtPlay ha annunciato che presto introdurrà in Bloodstained: Ritual of the Night un nuovo personaggio giocabile, esterno all'universo narrativo della serie. La novità è frutto di una collaborazione esterna, che devia leggermente il piano degli aggiornamenti del gioco.

"Il nostro prossimo aggiornamento introdurrà in gioco un nuovo personaggio giocabile. Si tratta di un cambiamento rispetto a quanto precedentemente pianificato e annunciato. Possiamo confermare che questo personaggio non viene dal mondo di Bloodstained. Abbiamo lavorato a stretto contatto con un partner molto conosciuto per portare il suo personaggio (e un amico o amica) nel nostro gioco."

Non è la prima volta che Bloodstained: Ritual of the Night introduce contenuti di altri videogiochi. Come dimenticare il Kingdom Crossover? Ora rimane da vedere chi sarà questo nuovo personaggio giocabile misterioso, sul quale è stato dato solo un vago indizio (ha un amico o amica che sarà presente in Bloodstained).

Fa piacere vedere che il team di sviluppo continua a lavorare per espandere Bloodstained: Ritual of the Night, titolo che ha segnato il ritorno in grande stile di Koji Igarashi sulla scena dei metroidvania.