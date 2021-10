Call of Duty Warzone diventa Warzone Pacific: nuova mappa Caldera e novità della Stagione Uno

Call of Duty Warzone diventerà Call of Duty Warzone Pacific. Questa nuova versione del gioco è legata a un grande update che introduce una nuova mappa, nota come Caldera, che è stata "costruita sulla base di quanto appresso tramite la community". Il conteggio delle stagioni è ricomincerà da "Stagione Uno" che sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2021.

La nuova mappa di Call of Duty Warzone Pacific, come detto, è Caldera. Introdurrà anche un nuovo sistema anti-cheat, il già noto RICOCHET Anti-Cheat. La mappa sarà composta da foreste e rupi rocciose, così come da spiagge dalla sabbia bianca e misteriose rovine da esplorare. C'è anche un vulcano dormiente (che supponiamo prima o poi diverrà attivo), insieme a oltre 200 punti di interesse.

Caldera, la mappa di Call of Duty Warzone Pacific

Call of Duty Warzone Pacific sarà disponibile come parte della Stagione Uno di Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo premium della saga, e sarà creato con la stessa tecnologia e con lo stesso motore grafico di Call of Duty Vanguard. Warzone Pacific è ottimizzato per il cross-play, per la cross-progression (che sarà attiva ancora anche su Modern Warfare e Black Ops Cold War) e ha supporto cross-gen sulle console.

Nella Stagione Uno di Call of Duty Warzone Pacific ci saranno oltre 150 armi. Ci sarà anche Rebirth Island, una versione ridotta della mappa principale di Warzone. Inoltre, tutti i veicoli originali di Warzone, con le loro skin, saranno ancora tutti disponibili. Tutti gli Operatori, le Calling Cards e altri elementi di Black Ops Cold War e Modern Warfare saranno ancora disponibili in Warzone.

Un aereo da combattimento in Call of Duty Warzone Pacific

I giocatori di Call of Duty Vanguard avranno accesso anticipato di 24 ore alla mappa Caldera. Rebirth Island sarà disponibile per tutti durante questo periodo di tempo. Sono poi in arrivo le modalità Vanguard Royale e Vanguard Plunder che mostreranno tutto il nuovo contenuto dell'update Stagione Uno.

In Vanguard Royale e Vanguard Plunder le armi sono limitate a quelle di Vanguard: "Questo limite snellisce il meta, garantendo ai nuovi giocatori l'opportunità di iniziare a giocare senza dover affrontare loadout completamente massimizzati al lancio. Garantisce anche spazio per la sperimentazione con queste nuove armi".

Il sito ufficiale recita: "Il Pacifico è la patria del dogfighting, ovvero delle battaglie aeree a stretto contatto nei cieli azzurri sopra la maestosa isola. Pensate a un attacco aereo di precisione in cui siete nella cabina di pilotaggio, pronti a far piovere fuoco su una squadra o a difendere la vostra da un pilota nemico. Questo, nei suoi termini più elementari, è ciò che si può immaginare del combattimento aereo nel Pacifico".

"Aspettatevi un nuovo aereo da combattimento con mitragliatrice per aggiungere un altro elemento strategico e grande potenza di fuoco alle tattiche della vostra squadra in Warzone Pacific. Questi sono solo una parte di una serie di veicoli nuovi di zecca per queste modalità incentrate su Vanguard; un altro è un camion antiaereo (AA) che fornisce una soluzione per mettere a terra gli aerei senza usare lancia-razzi, LMG, torrette AA fisse o eseguire azioni aeree solitarie".

Uno scontro aereo in Call of Duty Warzone Pacific

Parlando di Call of Duty: Vanguard, dimensioni al day one, data e orari del preload svelati.