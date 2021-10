Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in sviluppo, rassicura Ubisoft

Stando a un messaggio pubblicato su Twitter dal team di sviluppo della divisione indiana di Ubisoft, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in sviluppo. Quindi le voci sulla cancellazione del progetto sarebbero semplicemente infondate.

Il messaggio è molto breve e va velocemente al punto: "Vogliamo prenderci un momento per darvi rassicurazioni sul fatto che lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in corso, motivato e ispirato dai vostri feedback. In futuro vi aggiorneremo sui nostri progressi, ma ora vogliamo ringraziarvi per l'immenso supporto e la pazienza dimostrata."

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato oggetto di forti contestazioni da parte dei fan dell'originale dopo che è stato mostrato il primo filmato di gameplay, per via della grafica non proprio eccezionale. Ubisoft ha quindi deciso di rinviarne l'uscita, probabilmente per sistemarlo a dovere. Si spera che venga fatto un lavoro come quello fatto da 343 Industries per sistemare la grafica di Halo Infinite (con tutte le proporzioni del caso, sia chiaro).