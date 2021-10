Halo Infinite: nuove immagini della campagna e render dei nemici in gioco

Craig il Brute è molto più bello di prima

343 Industries ha pubblicato un aggiornamento su Halo Infinite sul suo blog ufficiale, pieno di immagini della campagna single player e di render di nemici in gioco, ossia che mostrano come appariranno durante l'azione. Vediamo il tutto raccolto nella galleria sottostante:

Come potete vedere, il dettaglio è davvero altissimo, a differenza di quanto si era temuto l'anno scorso durante la prima presentazione del gioco. Tra i render, spiccano quelli dei soldati della UNSC, di uno Spartan Killer dei Banished, di un Brute Berserker e di un Brute, quest'ultimo mostrato in primo piano per sottolineare le differenze rispetto alla vecchia versione, da cui è nato il meme di Craig.

Per quanto riguarda la campagna single player, possiamo vedere uno splendido paesaggio della mappa di gioco che mostra alcune delle sue caratteristiche peculiari e una scena di combattimento.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile a partire dall'8 dicembre 2021 per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Sarà lanciato da subito anche nell'Xbox Game Pass.