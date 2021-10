Project Cambria: Facebook annuncia il visore per la realtà virtuale che anticipa il futuro

Facebook ha annunciato Project Cambria, un nuovo visore per la realtà virtuale e aumentata che farà il proprio debutto nel corso del 2022. Il dispositivo non ha tuttavia una data di uscita ufficiale né tantomeno delle specifiche: per il momento l'unica cosa che sappiamo è che verrà mostrato il prossimo anno. A poche ore dalle parole pronunciate da Mark Zuckerberg, cerchiamo dunque di fare il punto su ciò che sappiamo di Project Cambria e su dove il nuovo visore andrà a collocarsi nell'ambito dell'ambiziosa narrazione relativa al metaverso, che ha fortemente caratterizzato l'evento di apertura del Facebook Connect 2021.

Presupposti Project Cambria, il design del visore visto nel teaser Se c'è una cosa di cui siamo certi è che il passaggio da Facebook a Meta andrà a determinare quello che sarà il nome ufficiale e definitivo di Project Cambria, anche se immaginiamo che il visore non si chiamerà Meta Cambria. O magari sì? Ancora presto per dirlo. Non è neanche ben chiaro cosa ne sarà dei marchi Oculus e Quest. Meglio insomma concentrarci sui presupposti di questo dispositivo, che stando a quanto dichiarato da Zuckerberg sarà molto diverso rispetto a Oculus Quest 2 (qui la recensione), sia in termini di specifiche e tecnologia che di prezzo, sicuramente superiore ai 299 dollari dell'attuale modello. Project Cambria, un dettaglio dal teaser Sicuramente un prodotto di fascia alta che si porrà come la chiave per godere della migliore esperienza possibile all'interno del metaverso, la dimensione virtuale descritta da Zuckerberg come una sorta di preludio all'Oasis di Ready Player One (qui la recensione del film). Project Cambria e metaverso diventeranno insomma concetti complementari: da un lato avremo questa piattaforma estremamente ambiziosa e affascinante, che promette di portare le dinamiche social a un livello completamente nuovo ed entusiasmante; dall'altro il visore che ci consentirà di vivere al meglio questa realtà alternativa.