Mario Party Superstars: le recensioni internazionali, l'esclusiva Switch è disponibile da ora

Mario Party Superstars è finalmente disponibile. L'esclusiva Nintendo Switch può essere comprata sull'eShop o in formato fisico. Se però ancora non avete deciso se procedere all'acquisto, vi conviene leggere la nostra recensione per farvi un'idea precisa. Inoltre, potete dare un'occhiata alle recensioni internazionali su Metacritic.

Tramite Metacritic, possiamo vedere che Mario Party Superstars ha - per ora - ottenuto un 79/100, a fronte di 46 recensioni. I voti sono abbastanza diversi, con un 100 che si accompagna a 75/70 e anche a un 60. Vediamo i voti principali:



100 - Daily Star

90 - Launcher (The Washington Post)

90 - Nintendo Insider

90 - Screen Rant

85 - My Nintendo News

80 - IGN USA

80 - Game Informer

80 - Stevivor

80 - Nintendo Life

75 - Vandal

75 - Jeuxvideo.com

75- Press Star Australia

70 - The Gamer

60 - GameSpot

GameSpot, ad esempio, spiega che "Mario Party Superstars propone un'esperienza di alto livello ma, a meno che tu non sia limitato a giocare su Switch Lite o non abbia voglia di giocare con un Pro Controller, c'è una versione migliore di questo gioco disponibile per te e i tuoi cari: Super Mario Party."

Nintendo Insider è invece dell'opinione opposta e afferma: "Mario Party Superstars si rituffa nella storia ultraventennale della serie per offrire un capitolo che è enormemente divertente e sicuramente in grado di soddisfare i fan di lunga data desiderosi di un'esperienza più tradizionale di Mario Party. Non solo un caldo viaggio nostalgico, ma il miglior party che Mario ha organizzato da tempo."

My Nintendo News, invece, afferma: "Mario Party Superstars cerca di trovare un terreno comune con i fan della serie. Tra le tavole strategiche, le montagne di minigiochi e il gioco online, c'è contenuto più che sufficiente per tenere occupato qualsiasi fan di Mario Party per più di 20 ore. Le vecchie generazioni potrebbero dire, 'non li fanno più come una volta' e, per Mario Party, è stato proprio così per diversi anni. Quindi, anche se non è perfetto, Superstars torna in forma sommando il passato e il futuro."

L'idea, quindi, è che Mario Party Superstars non è un capitolo perfetto, ma è comunque un gioco di qualità con un'idea chiara. Diteci, voi cosa ne pensate?