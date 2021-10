Facebook: smartwatch scoperto tramite un'immagine, ecco i dettagli riportati da Bloomberg

Meta Platforms Inc., la compagnia precedentemente nota come Facebook Inc., vuole puntare anche sul mercato degli smartwatch. Bloomberg ha condiviso una nuova immagine di un modello in sviluppo del nuovo smartwatch della compagnia, che potete vedere qui sotto.

Lo smartwatch di Facebook / Meta

Questa fotografia mostra un orologio da polso con uno schermo e una struttura dagli angoli leggermente arrotondati. La camera frontale - simile a quella che viene utilizzata su uno smartphone - è sul fondo del display e c'è un pulsante sul lato destro dello schermo. L'immagine, secondo quanto indicato da Bloomberg, si trovava all'interno dell'app di Meta dedicata al controllo degli smart glass realizzati in collaborazione con Ray-Ban. L'immagine è stata trovata dallo sviluppatore di app Steve Moser e condivisa con Bloomberg News. Un portavoce di Meta ha rifiutato la possibilità di rilasciare una dichiarazione.

Questo smartwatch dispone di un cinturino indipendente che può essere staccato e sostituito. Lo schermo è alquanto largo, almeno per quanto è possibile vedere, e ricorda lo stile degli smartwatch di Apple. La camera suggerisce che questo device sarà pensato anche per funzioni video come videoconferenze, una funzione non usuale in questo ambito: il prodotto Apple, così come quello Samsung, non dispone di una camera integrata.

Bloomberg riporta che Meta avrebbe intenzione di distribuire il primo smartwatch nel 2022 (il che andrebbe a metterli in diretta competizione con i prodotti Apple in uscita il prossimo anno), ma la decisione finale sui tempi di distribuzione non è ancora stata presa, quindi potrebbe essere rimandata. In totale, Meta avrebbe deciso di realizzare tre diverse generazioni di questo prodotto, tutte da rilasciare in diversi periodi temporali. L'immagine, ovviamente, potrebbe rappresentare un modello ben diverso dai prodotti finali.

In passato The Verge aveva riportato anche che Meta ha intenzione di inserire una funzione di monitoraggio del battito cardiaco all'interno del proprio smartwatch. Il codice all'interno dell'app indica che potrebbe essere chiamato "Milan" (forse un nome in codice) e potrebbe funzionare sia su iPhone che su Android. La camera dovrebbe permettere di realizzare video e scattare fotografie, poi scaricabili sul proprio smartphone.

Al Facebook Connect 2021, la compagnia ha svelato anche Horizon Home, la porta di ingresso al metaverso Facebook. Ha inoltre annunciato che GTA San Andreas arriverà su Quest 2, tutte le novità gaming dal Facebook Connect 2021.