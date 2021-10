Halo Infinite: Craig the Brute è migliorato? Xbox mostra il nuovo aspetto con un meme

Halo Infinite è uno dei giochi più attesi per questa stagione autunnale e invernale. Lo sparatutto di 343 Industries si è fatto attendere per più di un anno, rispetto a quanto inizialmente previsto, ma l'attesa ha dato i proprio frutti, soprattutto sul lato grafico. Simbolo dei limiti tecnici della vecchia versione era Craig the Brute, un nemico apparso nella prima grande presentazione del 2020. Ora, Xbox ci svela ufficialmente la versione migliorata del personaggio, tramite un meme.

L'account ufficiale di Xbox su Twitter, come potete vedere qui sotto, ci propone un confronto tra la famosissima immagine di Craig the Brute e un scorcio sul modello poligonale del nemico di Halo Infinite. Il meme utilizzato è un classico "Come sono iniziate le cose" e "Come stanno andando".

Non è la prima volta che vediamo questo nuovo modello poligonale del Brute di Halo Infinite, ma in questo caso parliamo di una "presentazione" ufficiale da parte di Xbox stessa. Il lato videoludico della compagnia di Redmond ha da tempo intrapreso una via comunicativa "giovane", fatta di meme, battute e ironia - dove serve - accompagnata da serietà e professionalità solo quanbo necessario.

Un esempio di questo procedimento è la realizzazione e distribuzione dell'Xbox Mini-fridge, nato come meme e ora diventato uno dei prodotti più richiesti dagli appassionati.