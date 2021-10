Genshin Impact: il cosplay di Lisa di sayathefox è pura magia e bellezza

Genshin Impact continua a essere uno dei giochi più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. I tanti personaggio del free to play di miHoYo permettono agli appassionati di continuare ad ampliare il proprio roster e di trovare sempre un nuovo compagno di viaggio. Tra i preferiti, vi è per certo Lisa, la maga. Ora, sayathefox ci propone un nuovo scatto del proprio cosplay di Lisa da Genshin Impact.

Lisa, in questo cosplay, è ricreata nel mentre si sistema il cappello davanti allo specchio. La maga è nota per molti dettaglio distintivi del proprio costume, uno di questo è proprio il cappello, che in questo cosplay è stato ricreato in modo perfetto. Anche il pendente appeso al collo o un altro elemento distintivo. Non mancano poi i libri, in primo piano, che ci ricordano come la maga di Genshin Impact ricreata da sayathefox sia soprattutto una grande studiosa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da sayathefox? La maga di Genshin Impact è stata creata nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?