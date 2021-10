Genshin Impact: il cosplay di Lisa di sayathefox è ricolmo di dettagli

Genshin Impact non sta perdendo il proprio smalto di mese in mese, soprattutto grazie all'aggiunta di nuovi personaggi. Ovviamente i fan non hanno dimenticato i vecchi personaggi, come ad esempio Lisa, la maga. Ora, sayathefox ci mostra il proprio cosplay di Lisa, con uno scatto fotografico colmo di dettagli.

Lo scatto fotografico di sayathefox è di altissima qualità. Il cosplay è ottimamente realizzato, con un costume perfetto che riprende ogni caratteristica di Lisa; a far da padrone è però l'ambiente, che include tantissimi elementi e dettagli. Le finestre sullo sfondo che illuminano l'ambiente, le pile di libri che ci ricordano la grande passione per la conoscenza di Lisa e i fiori bianchi danno all'interno ambiente un tocco magico ed etereo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da sayathefox? La maga di Genshin Impact è stata ricreata è stata ricreata nel modo migliore, oppure credete di aver visto scatti di qualità superiore?