Mario Party Superstars circola online: leak svelano il gioco in anticipo, fate attenzione

Tramite una segnalazione di VGC, scopriamo che stanno circolando online alcuni leak su Mario Party Superstars, gioco Nintendo Switch atteso per il 29 ottobre. Se non volete alcun tipo di spoiler o anticipazione sui contenuti presenti nel gioco, vi consigliamo di fare attenzione.

Mario Party Superstars non è un gioco basato sulla trama, quindi gli "spoiler" non rischiano di rovinare l'esperienza più di tanto, ma potrebbero comunque esserci giocatori che preferiscono non vedere in anticipo dettagli sul gioco che non sono ancora stati svelati in via ufficiale da Nintendo. Vi segnaliamo quindi di fare attenzione durante le vostre ricerche online.

Un minigioco di Super Mario Party

Questo leak è rilevante poiché si tratta della seconda volta in un mese: Nintendo ha subito un leak anche con Metroid Dread, che era addirittura giocabile tramite emulazione su PC prima dell'uscita. Siamo certi che la casa di Kyoto, ben nota per il rigoroso controllo delle proprie IP, non sia affatto felice di quanto sta accadendo.

Sappiamo che Mario Party Superstars includerà oltre 100 mini-giochi provenienti da dieci precedenti capitoli della serie. Inoltre, includerà 5 tabelloni provenienti dal capitolo per Nintendo 64. Nintendo ha spiegato che tutti i mini-giochi possono essere giocati con i pulsanti (quindi non servono i controlli di movimento) e tutte le modalità funzionano sia online (per un massimo di 4 giocatori) che offline.

Ecco infine il nostro speciale: Mario Party Superstars: 5 cose da sapere.