Nacon Revolution X Pro Controller, la recensione del pad con filo per PC e Xbox di fascia media

La mancanza di connettività wireless è inoltre dura da digerire, a maggior ragione considerando la presenza di un supporto alla tecnologia Dolby Atmos per le cuffie che non restituisce performance straordinarie. Parlavamo però di vie di mezzo, e in effetti il prezzo del dispositivo è pari a 109,90€, a metà strada fra i controller standard e le varianti professionali più costose.

Interpretare al meglio la fascia media dei controller professionali non è semplice: si tratta di una via di mezzo fra i dispositivi standard venduti in bundle con le console e quelli più curati e sofisticati, dunque parliamo per forza di cose di una sintesi che accetta qualche compromesso, ma al contempo offre funzionalità avanzate e un grado di personalizzazione superiore.

Caratteristiche hardware

Nacon Revolution X Pro Controller visto di lato

Come detto, il Nacon Revolution X Pro Controller funziona solo in modalità cablata, con un cavo USB-C a USB-A rimovibile, robusto e lungo ben tre metri. È compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC con sistema operativo Windows 10, e per farlo funzionare basta collegarlo. Davvero ottima la garanzia di due anni, specie considerando che controller molto più costosi come lo Scuf Instinct Pro recensito di recente non si spingono oltre i sei mesi.

Il design degli analogici è asimmetrico e riprende il layout standard delle console Microsoft, sebbene il pulsante Xbox sia collocato un po' più in basso. Le differenze si riscontrano tuttavia sul retro, dove troviamo quattro pulsanti integrati nei manubri, due sopra e due sotto, con al centro un tasto per cambiare profilo e uno per passare dalla configurazione classica a quella avanzata. Oltre alla porta USB-C è presente l'ingresso jack audio da 3,5 millimetri.

Nacon Revolution X Pro Controller, il retro del dispositivo

Abbiamo accennato al peso modulabile per un motivo preciso: nella confezione del Nacon Revolution X Pro Controller è incluso un piccolo contenitore al cui interno ci sono tre coppie di minuscoli bilancieri in metallo da 10, 14 o 16 grammi che è possibile inserire all'interno dei manubri per aumentare la "consistenza" del dispositivo, facendolo passare da 231 a 263 grammi: un valore comunque inferiore rispetto al controller ufficiale Xbox.

Sempre nel piccolo contenitore ci sono anche due cap convessi per gli analogici e alcuni anelli di metallo che permettono di aumentare o diminuire la corsa degli stick nelle varie direzioni: una personalizzazione che va di pari passo con le regolazioni avanzate che è possibile effettuare utilizzando l'app ufficiale Revolution-X, scaricabile gratuitamente sia su PC che su Xbox.

Questi aspetti del Nacon Revolution X Pro rappresentano senza dubbio il suo più grande punto di forza. Dall'app è infatti possibile modificare le funzioni di tutti i pulsanti del dispositivo, cambiare la curva di reazione dei singoli stick analogici e dei trigger, impostare l'equalizzazione audio per sfruttare al meglio la tecnologia Dolby Atmos integrata e salvare il tutto su quattro differenti profili.

Volendo la rimappatura dei quattro tasti extra è disponibile anche al volo, senza utilizzare l'applicazione: basta tenere premuto il tasto profilo per tre secondi finché il cerchio LED attorno allo stick destro non prende a lampeggiare, premere il tasto che si desidera programmare e poi quello che vogliamo "clonare", quindi premere nuovamente il tasto profilo per tre secondi al fine di concludere l'operazione.

Nacon Revolution X Pro Controller, il dettaglio dei pulsanti integrati nei manubri

Scheda tecnica Nacon Revolution X Pro Controller