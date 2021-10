Scuf Instinct Pro, la recensione del controller PC e Xbox di eccellente qualità

Chi vuole risparmiare può optare per lo Scuf Instinct , che a partire da 189,99€ offre le stesse caratteristiche del modello Pro con l'unica eccezione dei trigger istantanei (fra poco vi spiegheremo cosa sono) e della finitura a rilievo per aumentare il grip.

Certo, la qualità si paga: Scuf Instinct Pro è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Scuf Gaming a un prezzo che parte da 219,99€, e che prevede una quantità enorme di personalizzazioni extra che vanno dal colore della scocca a quello dei pulsanti, dalle caratteristiche degli stick intercambiabili alle finiture, dal d-pad ai tasti dorsali e ai trigger, passando infine per la possibilità di rimuovere la vibrazione e ridurre così il peso del dispositivo.

La recensione di Scuf Instinct Pro dimostra come il mercato dei controller professionali sia in costante evoluzione, teso ad apportare importanti miglioramenti ai dispositivi sulla base dei feedback raccolti dagli utenti. Si tratta del modo migliore di procedere, senza dubbio, e ha portato in questo caso Scuf Gaming a realizzare un prodotto davvero straordinario.

Caratteristiche hardware

Scuf Instinct Pro impugnato con una mano

Dotato di connettività wireless Bluetooth (alimentata da due pile AA) o wired con cavo USB-C a USB-A, Scuf Instinct Pro è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC con sistema operativo Windows 10, MacOS Catalina, iOS dalla versione 10 in su e Android. La garanzia del produttore ha un durata di 180 giorni.

La configurazione degli analogici è ovviamente asimmetrica, visto che il dispositivo riprende le fattezze del controller di Xbox Series X|S, e anche la collocazione dei pulsanti è identica nella parte frontale del joypad, con l'unica eccezione di un tasto extra in stile DualSense che consente di disattivare il microfono delle cuffie collegate via jack da 3,5 millimetri o utilizzando la porta proprietaria di Xbox. Quest'ultima rende il prodotto compatibile con gli accessori ufficiali.

Scuf Instinct Pro con faceplate rimosso

Restando nella zona frontale, il faceplate di Scuf Instinct Pro può essere rimosso facilmente, essendo tenuto in sede tramite quattro piccoli ma potenti magneti. L'operazione va eseguita per sostituire eventualmente gli stick analogici, che si innestano in maniera molto semplice nei rispettivi meccanismi, e il d-pad, fissato anch'esso tramite un magnete. Il modello che ci è stato consegnato per la prova disponeva di due stick di ricambio, uno alto e concavo e uno alto e convesso, ma come detto è possibile acquistare componenti diversi sulla base delle proprie esigenze.

Passiamo quindi alla zona posteriore del controller, quella più interessante per via delle tante innovazioni introdotte da Scuf Gaming. Al di là della finitura gommata che migliora in maniera sostanziale il grip, è possibile notare quattro ampie palette integrate nel design, molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere, e due selettori che servono per trasformare i grilletti da analogici a istantanei.

Scuf Instinct Pro, il retro col dettaglio dei selettori per i grilletti istantanei

Si tratta senza dubbio di una delle feature più rilevanti di Scuf Instinct Pro, in grado di donarci uno spunto extra durante i match competitivi andando ad annullare la latenza sistematica dei trigger e determinandone l'attivazione con un semplice e immediato click che sembra quello di un mouse, anche dal punto di vista acustico. Non sono dunque necessari componenti extra da montare: basta girare i due selettori indipendenti per ottenere questa trasformazione.

Lo si può fare anche durante il gioco, usando le dita medie, ma solo per attivare i trigger istantanei e non per effettuare la manovra contraria: in quel caso bisogna fermarsi un secondo e ricorrere all'uso di altre dita. A tal proposito, avremmo preferito una disposizione differente dei selettori: con i trigger istantanei attivati si integrano nel design del controller, mentre con i trigger analogici spuntano di qualche millimetro e possono dare un po' fastidio nel caso in cui non si tengano le dita in corrispondenza delle quattro palette bensì più in alto, in una posizione rilassata.

A proposito delle palette, come detto quelle di Scuf Instinct Pro adottano soluzioni innovative e intuitive, che consentono di agire su tali input senza dover fare movimenti strani. Si trovano infatti nell'incavo fra i manubri e il corpo centrale del controller, e vanno azionate con le dita medie in pressione, cioè stringendo la mano, oppure in estensione, eseguendo un movimento di apertura. È interessante notare come i designer abbiano regolato la resistenza delle palette per risultare uguale a prescindere dalla minore forza esercitata nel secondo caso.

Assegnare specifici comandi alle palette è semplicissimo: basta premere il pulsante per la selezione del profilo sul retro del controller e impostare quello che desideriamo modificare fra i tre disponibili, tenere premuto lo stesso pulsante finché la spia del profilo non lampeggia, quindi azionare le palette insieme ai pulsanti che vogliamo replicare su di esse e infine premere di nuovo il tasto di selezione del profilo. Un'operazione talmente veloce che è possibile effettuarla anche nel mezzo di un match competitivo.