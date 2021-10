Microsoft Flight Simulator GOTY: data di uscita, upgrade gratis ed extra svelati con un trailer

Microsoft e Asobo hanno annunciato Microsoft Flight Simulator GOTY (Game of the Year Edition), ovvero una nuova versione del gioco di simulazione di volo. La data di uscita è il 18 novembre 2021. Questa edizione sarà gratis sotto forma di update per chi possiede il gioco su PC e Xbox Series X|S. La vecchia versione del gioco sarà rimossa dagli store. Questa edizione include tutta una serie di extra, vediamo i dettagli.

Prima di tutto, Microsoft Flight Simulator GOTY includerà 5 nuovi aerei:



Boeing F/A-18 Super Hornet

VoloCity

Pilatus PC-6 Porter

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S

Oltre a questi si sommeranno nuovi aeroporti provenienti dall'Europa Centrale e dagli USA. Ecco le aggiunte di Microsoft Flight Simulator GOTY:



Germania: Leipzig/Halle Airport (EDDP), Allgäu Airport Memmingen (EDJA), Kassel Airport (EDVK)

Svizzera: Lugano Airport (LSZA), Zurich Airport (LSZH), Luzern-Beromunster Airport (LSZO)

USA: Patrick Space Force Base (KCOF), Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

Inoltre, Microsoft Flight Simulator GOTY includerà informazioni su 545 aeroporti precedentemente mancanti negli USA. Vi saranno anche nuove missioni di Discovery Flights in sei location: Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mecca, Monument Valley, Singapore e Mount Cook. Si sommeranno a questo nuovi tutorial, per un totale di 14, oltre a nuove feature come un nuovo sistema climatico, accesso anticipato a DX12 e un nuovo sistema di replay.

Inoltre, come parte della collaborazione con Bing Maps, saranno aggiunte a Microsoft Flight Simulator GOTY nuove città create con la fotogrammetria: Helsinki, Freiburg im Breisgau, Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle, Nottingham e Utrecht.

