Xbox: evento per i 20 anni della console annunciato, data e dettagli su ciò che sarà mostrato

Microsoft ha annunciato che terrà un evento dedicato alla celebrazione del 20° anniversario di Xbox. La data dell'evento è il 15 novembre 2021. Microsoft ha anche anticipato che tipo di contenuti possiamo aspettarci durante questo show.

La compagnia di Redmon, tramite Matt Booty - capo di Xbox Game Studios -, ha affermato: "Vi invitiamo a unirvi a noi il 15 novembre per celebrare il 20° anniversario di Xbox e Halo con una diretta digitale e divertente dedicata a tutti i fan del mondo. Per quanto non vi sarà alcun nuovo annuncio di giochi, questa diretta dedicata all'anniversario sarà un modo speciale per rivivere i 20 anni di Xbox. Condivideremo più dettagli presto, continuate a seguirci".

Personaggi di Halo Infinite

Microsoft ha quindi subito messo in chiaro la situazione, specificando che durante l'evento Xbox del 15 novembre 2021 non vi saranno annunci su nuovi giochi. I giocatori tendono a sperare sempre in qualche sorpresa, quindi è importante che la compagnia mantenga le aspettative al minimo, così da evitare lamentele successive.

Di certo, in ogni caso, Microsoft non manca di giochi in questo periodo. Un facile esempio è Age of Empires 4 che sarà disponibile insieme a vari altri giochi entro la fine di ottobre anche su Xbox Game Pass.