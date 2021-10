Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo spot doppiato in italiano per il gioco

Marvel's Guardians of the Galaxy è protagonista di uno spettacolare spot televisivo doppiato in italiano, grazie a cui è possibile ascoltare in anteprima le voci nostrane dei vari personaggi del gioco.

In uscita il 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch via cloud, Marvel's Guardians of the Galaxy ci metterà al comando di Star-Lord e della sua squadra di eroi atipici, alle prese con una nuova e appassionante avventura nello spazio.

Il design dei Guardiani della Galassia, come si può vedere, è una via di mezzo fra quello del Marvel Cinematic Universe e quello dei fumetti: una scelta coerente con quanto già fatto da Square Enix per Marvel's Avengers (qui la recensione).

Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo e carica

"Nel trailer assistiamo a una delle adunate dei Guardiani, riunioni nel bel mezzo del combattimento che Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot usano per valutare la situazione, discutere di strategia e punzecchiarsi a vicenda prima di decidere di passare al piano B: un assalto di squadra senza pietà sulle note di 'Kickstart My Heart' dei Motley Crue", si legge nel comunicato stampa.

"Per i giocatori di Marvel's Guardians of the Galaxy, la meccanica dell'adunata sarà una risorsa fondamentale per sopravvivere a ostacoli apparentemente insormontabili che incontreranno nel corso di questo folle viaggio attraverso il cosmo."

"Durante il combattimento, infatti, sarà possibile chiamare un'adunata e scegliere il discorso migliore per motivare i propri compagni. Scegliete correttamente e darete un bonus a tutti i Guardiani, che vi aiuterà a sbatacchiare le teste dei nemici mentre scapocciate al ritmo di uno dei 30 incredibili brani della colonna sonora."