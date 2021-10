Xbox Game Pass: giochi in uscita dal catalogo il 31 ottobre 2021

Abbiamo visto che Xbox Game Pass è pronto a introdurre su PC, Console e Cloud tutta una serie di giochi. Per fare spazio a queste avventure dobbiamo però dire addio ad altri titoli. Vediamo quali sono i giochi di Xbox Game Pass rimossi dal catalogo a partire dal 31 ottobre 2021.

Ecco la lista dei giochi rimossi da Xbox Game Pass dal 31 ottobre 2021:



Carto (Cloud, Console e PC)

Celeste (Cloud, Console e PC)

Comanche (PC)

Eastshade (Cloud, Console e PC)

Five Nights at Freddy's (Cloud, Console e PC)

Knights & Bikes (Console e PC)

Unruly Heroes (Cloud, Console e PC)

Avete quindi tempo fino ancora una decina di giorni e poco più per poter giocare e completare i titoli indicati qui sopra. Sono tutte opere interessanti e di vari generi. Abbiamo un puzzle game - Carto -, così come un platform - Celeste - ma anche un simulatore di velivoli aerei da guerra - Comanche. Consigliamo anche di non perdere l'occasione di giocare a Knights & Bikes, creato da un team di ex-MediaMolecule che avevano creato Tearaway.

Infine, vi ricordiamo che se volete vedere tutti i giochi in arrivo sul catalogo Xbox Game Pass da oggi fino alla fine di ottobre 2021, potete fare riferimento alla nostra news dedicata.