Spider-Man: il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix è oscuro

Sono anni d'oro per i supereroi del grande schermo, ma il mondo non dovrebbe dimenticare le origini di questi personaggi, nati sulle pagine degli albi a fumetti. Molti personaggi, inoltre, non hanno ancora avuto modo di vedersi rappresentati sul grande schermo, soprattutto se si parla di varianti molto specifiche, come la Venom-Black Cat ricreata con un cosplay da nix. Parliamo di uno dei personaggi dell'universo narrativo di Spider-Man.

Come potete vedere, questa versione di Venom-Black Cat di nix unisce il costume di Spider-Man fuso con il simbionte Venom, con l'aspetto di Black Cat, che possiamo riconoscere dai lunghi capelli bianchi e per la maschera che copre parte del volto. Si tratta di un cosplay riuscito e dal taglio molto oscuro e tenebroso.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix? Il personaggio del mondo narrativo di Spider-Man è a vostro parere stato ben realizzato, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?