Halo Infinite: il ray tracing su PC arriverà dopo il lancio

Tramite un post sul blog ufficiale, Microsoft ha svelato nuove informazioni su Halo Infinite in versione PC. La compagnia di Redmond ha anche detto che il supporto al ray tracing sarà aggiunto nella versione PC di Halo Infinite dopo il lancio.

Il messaggio della compagnia era focalizzato sulla partnership tra AMD e Xbox. Tra i vari dettagli, la parte interessante era (anche) il fatto che il ray tracing è programmato per il gioco ma solo dopo il lancio, per quanto riguarda la versione PC di Halo Infinite. Precisamente, il post di Microsoft recita: "La cosa più eccitante è che non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con AMD per portare il raytracing in Halo Infinite. Il raytracing è una delle nostre massime priorità di sviluppo post-lancio e non vediamo l'ora di condividere altre informazionu al più presto."

Un ambiente di Halo Infinite

Come potete vedere, il ray tracing non ha per ora una data di uscita per la versione PC di Halo Infinite. Inoltre, AMD e Xbox stanno organizzando un bonus per chiunque acquisti "selezionate AMD Radeon e AMD Ryzen presso specifici rivenditori". Di cosa potrà trattarsi? Un mese di Game Pass gratis per poter giocare a Halo Infinite?

Ricordiamo che Halo Infinite arriverà su PC e Xbox l'8 dicembre 2021. Vi segnaliamo anche che EA ha aperto un nuovo studio per lavorare a giochi in prima persona e ha assunto il co-creatore di Halo.