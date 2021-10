EA apre un nuovo studio per lavorare a giochi in prima persona e assume il co-creatore di Halo

Marcus Lehto, co-creatore di Halo, ha annunciato tramite Twitter di essersi unito ad EA come Game Director all'interno di un nuovo studio che lavorerà a giochi in prima persona. Vediamo tutti i dettagli noti.

Marcus Lehto ha scritto su Twitter: "Salve a tutti, sono molto felice di potervi annunciare che mi sono unito a EA come Game Director, per creare un nuovo studio a Seattle per lavorare a giochi in prima persona. Non vedo l'ora di potervi dire di più riguardo a quello su cui stiamo lavorando."

Tutto ciò che sappiamo, quindi, è che si tratta di un gioco in prima persona. Lehto ha anche specificato che questo studio non è lo stesso che è in apertura, sempre a Seattle, sotto la guida di Kevin Stephens. EA sta quindi creando due studios a Seattle: quest'altro team sta lavorando a un'avventura d'azione open world.

Marcus Lehto, oltre a essere il co-creatore di Halo, ha fondato V1 Interactive, team creatore del gioco Disintegration. Purtroppo il team è stato chiuso lo scorso marzo.

Sulla base di una registrazione di un marchio, pare che il nome dell'altro nuovo studio di sviluppo potrebbe essere "Neon Black Studios".