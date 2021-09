Electronic Arts: il nuovo studio di sviluppo potrebbe chiamarsi "Neon Black Studios"

Sappiamo che Kevin Stephens - ex Monolith Productions - sta creando un nuovo studio di sviluppo per Electronic Arts, ma non sappiamo molto altro a riguardo. Il nome, ad esempio, non è stato condiviso, ma potrebbe essere "Neon Black Studios". Si tratta di una supposizione basata sulla registrazione di tale marchio da parte di EA sia negli USA che in Europa.

"Neon Black Studios" è registrato con l'indirizzo del quartier generale di EA, Redwood Shores (California). Legalmente, però, il marchio è legato al Delaware. La registrazione segnala che il marchio è legato alla "creazione e sviluppo di giochi software interattivi, computer, video ed elettronici". Sappiamo che il nuovo team, annunciato a maggio, sta lavorando a un "gioco d'azione e avventura open-world".

EA sta creando un nuovo studio

VGC ha chiesto informazioni aggiuntive sul marchio Neon Black Studios a Electronic Arts, ma per il momento non ci sono risposte. Parlando a GamesIndustry.biz questa estate, il generale manager di EA - Samantha Ryan (che tra l'altro era presidente di Monolith negli anni 90) - ha evitato di entrare nel dettaglio riguardo al gioco in sviluppo presso il nuovo team. Ryan ha solo detto che non c'era fretta e che per il momento era importante creare un buon team.

