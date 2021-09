The Sims 4: Ohni Lisle, l'artista dietro Industrial Loft Kit

Alla fine di agosto, Electronic Arts ha deliziato gli appassionati di The Sims 4 con Industrial Loft Kit , un pacchetto gratuito ispirato ai magazzini convertiti di Brooklyn a New York e che introduce un gran numero di pezzi d'arredamento dal design contemporaneo ed elegante. A pochi giorni dall'uscita del kit abbiamo scambiato due chiacchiere con Ohni Lisle , l'artista contemporanea di Brooklyn che ha collaborato con Electronic Arts per quest'aggiornamento e che è nota per opere vivaci ispirate al corpo umano e alla natura.

Ohni Lisle in edizione The Sims 4

Puoi presentarti ai nostri lettori?

Mi chiamo Ohni Lisle e sono nata a Calgary, Alberta, Canada, ma all'età di 7 anni mi sono trasferita a Houston, in Texas. Ho conseguito una laurea in arte presso l'Università del Nord del Texas e ho vissuto a Brooklyn per 11 anni. Sono illustratrice freelance dal 2015.

Cosa ispira la tua arte?

Fotografia, moda, donne e vita.

Perché hai deciso di lavorare con il marchio The Sims?

The Sims è iconico! La maggior parte delle persone ha una sorta di relazione/impegno con i videogiochi fin dalla prima infanzia e ricorda con affetto la loro natura pionieristica, oltre che il tempo trascorso a giocare. Lo stesso vale per me!

Com'è stato il processo creativo rispetto ai pezzi tradizionali che hai realizzato?

Dal momento che l'arte deve essere in grado di essere letta visivamente su una scala molto più piccola, ho semplificato il rendering per ottenere un effetto più piatto rispetto alla mia solita arte digitale. Penso che ora si avvicini alla pop art e sono contenta del risultato finale. Onestamente non avrei mai pensato di vedere la mia arte in un videogioco. È molto bello.

The Sims 4, sembra una scena tratta da una sitcom ambientata a New York

The Sims è un gioco molto attento all'inclusività e l'arte è sempre stata un potente mezzo di espressione. Come ti senti sapendo che la tua opera d'arte potrebbe avere un impatto sui giocatori di The Sims?

È surreale! Se a qualcuno che gioca piace la mia arte, questo mi renderebbe molto felice.

I nudi artistici femminili sono spesso raffigurati nelle tue opere. Quanto è importante trasmettere il messaggio positivo del corpo nella società, anche attraverso un videogioco?

Amo tutti i tipi di corpi femminili e penso che avere una gamma di arte e media sia sempre positivo. Ora siamo in un momento molto interessante nei media per questo, ci siamo aperti alla realtà che tutti i corpi sono validi e meravigliosi.

The Sims 4 e il design contemporaneo di Industrial Loft Kit

Essere un'artista con sede a New York suona come un sogno per molte persone creative. Cosa significa essere uno di loro? Quanto è competitivo l'ambiente di New York? E quali strategie avete sviluppato negli anni per unirvi?

Direi che è come essere un' artista in qualsiasi altra città, solo che l'affitto è caro. Ma ci sono alcuni lavori per cui potrei essere assunta proprio perché vivo qui. Non ho mai provato un senso di competizione con altri illustratori, e quelli che seguo e ammiro si espandono al di fuori di New York. Sento un legame con i miei colleghi illustratori e artisti della città.

The Sims è stato un'ispirazione per la sua community, qual è la tua esperienza con il videogioco?

Alle medie e al liceo adoravo The Sims, costruire case, personaggi e storie. Mi è piaciuto molto scaricare le skin fantasy o x men nel gioco.