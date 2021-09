The Witcher 3: il cosplay di Triss di natsumi mostra un perfetto abito verde

The Witcher 3 è un gioco molto amato e il merito è la grande qualità del mondo di gioco e delle missioni, che vantano una qualità di scritta molto alta. Al tempo stesso, però, sarebbe ingiusto affermare che il merito non sia soprattutto dei personaggi originali dei romanzi, che hanno permesso a CD Projekt RED di creare storie stupende. Uno dei personaggi più amati dai fan è Triss. Anche nel mondo del cosplay la maga viene spesso ritratta, come potete vedere nel cosplay di natsumi.

Come potete vedere, natsumi ha scelto di rappresentare Triss nella sua versione con vestito verde. Si tratta di un vestito molto elegante e sontuoso, che lascia trasparire tutta la bellezza del personaggio e anche tutta la sua ricchezza e il suo buon gusto. Bellezza e ricchezza sono spesso elementi che vanno di pari passo con l'essere una maga nel mondo di The Witcher, dopotutto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss realizzato da natsumi? La maga di The Witcher 3 è stata ricreata nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?