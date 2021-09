God of War: il gameplay engineer George Mawle è morto, Cory Barlog lo saluta per l'ultima volta

George Mawle, gameplay engineer che ha lavorato presso SIE Santa Monica Studio, è morto. L'annuncio è stato fatto dai colleghi, ma non è stata indicata una causa. Ora, Cory Barlog di Santa Monica lo saluta un'ultima volta tramite Twitter, come potete vedere qui sotto.

"George era un essere umano incredibilmente divertente, intelligente e amorevole. Era uno dei padri della Leviatano. Senza la sua curiosità e il suo intelletto, quei momenti di pura gioia che proviamo richiamando l'ascia non sarebbero mai esistiti. Mi spezza il cuore che se ne sia andato. Riposa in pace, fratello". Queste le parole di Cory Barlog, in traduzione.

Mawle era noto soprattutto per il proprio lavoro sull'ascia Leviatano di Kratos nel reboot PS4 di God of War, così come sulle altre armi presenti nel gioco. Mawle proveniva dal Regno Unito e ha speso sette anni presso Santa Monica Studio. Nel febbraio 2021 ha lasciato la compagnia per lavorare a un nuovo progetto non annunciato. In passato aveva lavorato presso Radical Entertainment e ha prestato il proprio talento per la creazione di giochi come Prototype.

Anche Mihir Sheth, di Santa Monica, ha condiviso i propri pensieri: "Come molti altri durante i suoi oltre 20 anni di carriera nello sviluppo di videogiochi, mi sono seduto accanto o vicino a George ogni giorno per oltre cinque anni, ho lavorato con lui nella buona e nella cattiva sorte, e sono stato colpito duramente da questa notizia scioccante. Ha lasciato Sony Santa Monica molti mesi fa, ma la sua voce gioviale e molto inglese e il suo spirito hanno riempito lo studio sin dal suo arrivo alla fine del 2013. Durante il suo tempo con noi ha conquistato il cuore del team di progettazione condividendo la passione per il "nuovo" e migliorando sempre ciò che era possibile."

"Presso SIE Santa Monica Studio ha lavorato sulle armi di Kratos, sulla navigazione, sui sistemi RPG, su una miriade di comportamenti di combattimento, sui miglioramenti al sistema di scripting per potenziare i designer e su MOLTO altro. Era un veterano del team che ha giocato un ruolo enorme nella rifinitura del gioco e nello sradicamento dei bug. C'è molto altro che potrei dire, come sono sicuro potrebbero fare le molte altre persone con cui ha lavorato. Mi piacerebbe che altri condividessero nei commenti. I giochi sono fatti da persone, e tutti noi abbiamo perso una grande persona. Ci mancherai, grande uomo."

Facciamo le nostre condoglianze a famigliari, amici e colleghi di Mawle.