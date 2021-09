Eternals: il film Marvel è stato "fisicamente fottutamente estenuante", per Richard Madden

Eternals è uno dei film più attesi del Marvel Studios. Per superare opere corali come Avengers Endgame è necessario un lavoro enorme e, infatti, Kevin Feige di Marvel ha affermato in passato che questo è uno dei film più rischiosi realizzati dalla compagnia. Anche a livello di produzione e recitazione è necessario un grande sforzo: proprio a questo riguardo, l'attore Richard Madden ha affermato che le riprese sono state "fisicamente fottutamente estenuanti".

Parlando con Wonderland Magazine, Richard Madden (che ha interpretato Robb Stark ne Il Trono di Spade) ha affermato che: "Sono stato un sacco di tempo sui fili perché il mio personaggio vola, il che era fisicamente fottutamente estenuante". Nello stesso articolo, in ogni caso, si è premurato di affermare che, pur vero che il film tratta di un altro evento potenzialmente catastrofico, il film usa un tono leggero.

Richard Madden, al centro, in blu

"È difficile ottenere quella leggerezza, ma per questo è così importante, bisogna ottenere questi momenti più leggeri quando possiamo. Mi piacerebbe fare più commedie. Sento che finisco per interpretare un sacco di cose serie", ha aggiunto l'attore. "Penso che non mi rappresenti, ma si viene influenzati da quello che si fa, da quello che si passa tutto il giorno a fare, quindi è per questo che mi piacerebbe fare qualcosa di più leggero in modo che la mia giornata sia influenzata da cose più leggere piuttosto che da roba da fine del mondo".

Rimanendo in tema, Angelina Jolie spiega perché si è unita al Marvel Cinematic Universe con Eternals. Inoltre, potete vedere il Trailer Finale che mostra epici combattimenti.